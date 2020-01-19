Фото: поклонники обсуждают разные ноги Елены Летучей

Елена Летучая взбудоражила соцсети новой фотографией в Instagtam. Но снимке 41-летняя телеведущая позирует на тропическом пляже в костюме, состоящем из короткой черной юбки и облегающего топа.

«Обожаю этот костюм. Все что я делаю в магазин, я в первую очередь делаю для себя! Юбка, которая делает ножки длиннее и топ, который я обожаю носить с джинсами», — подписала фото Летучая.

Instagram @elenapegas

Большинство поклонников телезвезды выразили безоговорочное восхищение и нарядом, и фигурой Елены, а особенно впечатлили всех стройные ножки.

«С такой бомбической фигурой грех не носить такие классные вещи!»

«Вы даже в горнолыжном костюмчике сексуально выглядите».

«Потрясающая фигура, очень красивые ноги, голень, коленки!»

«Вот это подъем стоп! На зависть балеринам!»

«Очень красивые ножки».

«О, это нога. Эта нога — того кого надо, нога!» - обсуждают фанаты.

Впрочем, именно из-за ножек Летучая подверглась и нападкам другой половины подписчиков. Снимок показался им неестественным, ноги слишком длинными, а костюм вообще не произвел никакого впечатления.

«Фото супер, только вот левая нога… немного перебор».

«Ужасная правая нога. Как в фэнтази».

«Фига себе лыжи!»

«Если уж взялись за фотошоп, то хоть как-то пропорции соблюдайте…» — пишут критики.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, подписчики отчитали Елену Летучую за непристойный, по их мнению, снимок на пляже.