Видео: в «Шереметьево» рассказали о состоянии брошенных отцом детей

Брошенные отцом дети в «Шереметьево» пережили шок, рассказал сотрудник службы безопасности аэропорта. По его словам, на оставленных мальчиков пяти и семи лет обратили внимание пассажиры, а затем и работники терминала.

Ребята находились под наблюдением полицейских. Их обеспечили горячим питанием и оказали поддержку. Сейчас они ведут себя спокойно.

По данным УТ МВД России по ЦФО, малышей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, а после передали в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают местонахождение отца мальчиков.

Работник «Шереметьево» предположил, что поступок родителя может говорить о наличии у него психического заболевания.

Как сообщал 5-tv.ru, прилетевший из Хабаровска мужчина оставил ребят в «Шереметьево» с полным пакетом документов и запиской. В ней он указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить. В беседе с правоохранителями малыши рассказали, что отец не первый раз бросает их в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности о мужчине, бросившем детей в «Шереметьево».