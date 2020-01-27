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Патриарх Кирилл выразил соболезнования прихожанам и близким Всеволода Чаплина

, 2:14 | Валентин Черников 21

Глава Русской православной церкви попросил Господа простить грехи протоиерея.

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Фото, видео: ТАСС / Бедняков Павел, Шарифулин Валерий, Машков Юрий, Джавахадзе Зураб

Слова соболезнования прихожанам и близким протоиерея Всеволода Чаплина выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его обращение в связи с кончиной священнослужителя появилось на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви. В тексте глава РПЦ попросил Всевышнего простить грехи покойного.

«Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры! Выражаю соболезнования всем вам в связи со скоропостижной кончиной настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Москвы протоиерея Всеволода Чаплина. Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чаплин скончался на скамейке во дворе храма у Никитских ворот после литургии. По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти протоиерея мог стать оторвавшийся тромб. Сожаления в связи с утратой протоиерея выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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