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Видео: У пациентки случился припадок во время операции Емельяна Брауде (18+)

, 3:46 | Валентин Черников 32

Пластический хирург без медицинского образования опубликовал шокирующее видео приступа у девушки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein; 5-tv.ru

Шокирующее видео с операции на губах опубликовал пластический хирург-самоучка Емельян Брауде. Эпатажный инстаблогер выложил в сеть кадры, на которых молодая пациентка бьется в конвульсиях на операционном столе.

В ролике помощницы врача-любителя переворачивают девушку на бок, натирают ей лицо и уши, и мечутся в поисках ложки, чтобы зажать ей язык. Следом Брауде выложил видео, на котором пациентка пришла в себя. По его словам, у нее случился анафилактический шок, но он ее спас.

Возмущенные профессионалы в комментариях к ролику написали, что девушка могла скончаться без реанимации, и поставили правдивость роликов под сомнение. На реакцию медиков блогер отвечает резкими высказываниями. Личность пациентки уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, как пластический хирург без медицинского образования Емельян Брауде сделал трендом у российских женщин губы-осьминоги.

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