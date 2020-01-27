Видео: У пациентки случился припадок во время операции Емельяна Брауде (18+)

Шокирующее видео с операции на губах опубликовал пластический хирург-самоучка Емельян Брауде. Эпатажный инстаблогер выложил в сеть кадры, на которых молодая пациентка бьется в конвульсиях на операционном столе.

В ролике помощницы врача-любителя переворачивают девушку на бок, натирают ей лицо и уши, и мечутся в поисках ложки, чтобы зажать ей язык. Следом Брауде выложил видео, на котором пациентка пришла в себя. По его словам, у нее случился анафилактический шок, но он ее спас.

Возмущенные профессионалы в комментариях к ролику написали, что девушка могла скончаться без реанимации, и поставили правдивость роликов под сомнение. На реакцию медиков блогер отвечает резкими высказываниями. Личность пациентки уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, как пластический хирург без медицинского образования Емельян Брауде сделал трендом у российских женщин губы-осьминоги.