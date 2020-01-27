Камера сняла отца с детьми в «Шереметьево» перед тем, как он их бросил

Мужчина, оставивший двух детей в возрасте пяти и восьми лет в московском аэропорту «Шереметьево», попал на фото. В распоряжении 5-tv.ru появился кадр, на котором отец запечатлен со своими сыновьями на эскалаторе в воздушной гавани. Снимок был сделан незадолго до случившегося.

5-tv.ru

Согласно последней информации, с мальчиками работают психологи. Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, оба ребенка сейчас находятся в больнице.

Прокуратурой Хабаровского края организована проверка по факту случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина оставил сыновей в «Шереметьево» с полным пакетом документов и запиской. В ней он указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить. Полицейские доставили детей из московского аэропорта в медучреждение.