Костюм Билли Портера стал главным событием вечера «Грэмми 2020»

Билли Портер на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми» появился в оригинальном бирюзовом брючном костюме, который сверху донизу обшит стразами. Актер один из немногих, кто не боится смелых модных экспериментов и обожает эпатировать публику своими эффектными нарядами.

Звезда сериала «Американская история ужасов: Апокалипсис» без преувеличения блистал на мероприятии. Главным аксессуаром, который привлек внимание поклонников и зрителей, стала драматичная шляпа от Sarah Sokol. Головной убор с деталями, напоминающими бахрому, чем-то похож на декоративную настольную лампу — даже сам Портер пошутил насчет этого, когда выкладывал фотографии закулисной подготовки к «Грэмми».

«Если действуешь мне на нервы, то занавес закрывается!» — комично подписал фото артист.

Instagram @theebillyporter

Стоит нажать на кнопку, и «бахрома» медленно расходится в разные стороны, открывая на всеобщее обозрение макияж Билли. В этот раз он подчеркнул взгляд с помощью бирюзовых теней, а губы подвел помадой металлического оттенка. Завершила макияж яркая страза, которая будто слезинка нежно спустилась по щеке знаменитости.

Instagram @nytimesfashion

Зарубежная публика рукоплескала звезде сериала «Поза» и пришла в восторг от смелого наряда Билли Портера. Что касается русскоязычных пользователей, то они все же отнеслись к образу актера как хорошо удавшейся шутке — многие оставили в профиле кинозвезды ироничные комментарии.

«Когда хочешь привнести уют в любой интерьер»;

«Вот этот интересный. Крейзи, но стиль у него есть»;

«Человек-люстра»;

«Шикарен! Не спорьте со мной!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми».