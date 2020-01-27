Обещавший хранить себя до брака 32-летний футболист Тим Тибоу женился

Бывший футболист Тим Тибоу женился на своей возлюбленной — «Мисс Вселенная — 2017». Экс-спортсмен прославился своими твердыми христианскими убеждениями, в связи с которыми он дал обещание хранить девственность до свадьбы. Сейчас ему 32 года.

Церемония прошла неделю назад. Избранница Тима — Деми-Лайт — выбрала облегающее платье и длинную фату — на видео, которыми влюбленное делятся после торжества, эта деталь наряда невесты так и не попала в кадр целиком. Праздничные мероприятия состоялись на родине невесты — в Южной Африке. Молодожены остановились на консервативной, но непривычной для свадьбы цветовой гамме — все гости были одеты в черное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi-Leigh Tebow (@demileighnp) 27 Янв 2020 в 12:23 PST

На поздравления с началом сексуальной жизни и вопросы о том, состоялась ли «ночь Икс», Тим и Деми-Лайти, супруги пока не отвечают. Однако экс-футболист сделал несколько публикаций с подписью о том, что у них с его возлюбленной «все лучшее еще впереди». Некоторые поклонники трактовали это как намек на то, что интимной близости у молодоженов до сих пор не было.

Тим Тибоу до 2013 года профессионально играл в американский футбол. Спортсмен выходил на поле в составе «Денвер Бронкос» и «Нью-Йорк Джетс» на позиции квотербека. Тибоу завоевал Хейсман трофи в 2007 и награду Мэннинга в 2008, был чемпионом национального чемпионата BCS в 2007 и 2009 годах.

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