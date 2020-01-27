Грузовик на полном ходу сбил ввязавшегося в разборки человека на МКАД

Сразу пять легковых автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге. По предварительным данным, авария произошла на 37-м километре МКАД. Как стало известно 5-tv.ru, участниками аварии стали две газели, а также машины марок Kia Isuzu и грузовик Iveco.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб и трое получили травмы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии отправлен на медицинском вертолете в больницу имени Склифосовского. Данные о состоянии других участников ДТП уточняются.

Как рассказал 5-tv.ru местный заправщик, инцидент случился после того, как между двумя водителями произошла разборка. С газели упал снег на крышу такси, и они вышли из машин, чтобы решить этот вопрос. В этот момент, по словам очевидца, в газель и стоящих рядом людей на полном ходу влетел грузовик. Удар пришелся на водителя, находившегося рядом с газелью. Он не выжил.

«Газель, за ней стояло такси, а за ним еще газель. У газели снег упал. Они (Прим.ред. — с водителем такси) остановились для разборок. Соответственно, не выставили знаков никаких. Вдруг через десять минут на полном влетает КАМАЗ груженый», — пояснил свидетель событий.

На данный момент движение на участке МКАД временно затруднено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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