ТОП-10 самых красивых русских имен по мнению иностранцев

Все чаще за границей можно встретить русские имена, которые утратили популярность в России, но востребованы у иностранцев, пишет legkovmeste.ru. Публикуем рейтинг десяти русских имен, которые считаются за рубежом самыми красивыми и имеют наибольшую востребованность.

Евгения

Запад отдает предпочтение исключительно женскому варианту имени, поскольку мужская версия совершенно не прижилась за рубежом. Иностранцы считают, что имя Евгения звучит сказочно и в какой-то степени окутано тайной. В переводе с древнегреческого языка означает «благородная», «высокородная», «потомок благородного рода».

Анатолий

В древности Анатолием называли жителя города Анатолии — древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции. В Европе запросто можно встретить мальчика, названного этим именем. Все больше иностранных родителей выбирают для своих сыновей это русское имя.

Леонид

В России имя Леонид встречается довольно часто, однако в последние годы так называют мальчиков и в зарубежных государствах. Вероятно, имя Леонид приобрело популярность у иностранцев после выхода в прокат киноленты «300 спартанцев» — таким именем обладал известный спартанский царь.

Агнесса

Женское имя Агнесса довольное редкое для России, но на Западе родители зачастую выбирают именно такое имя для своих дочерей, чтобы подчеркнуть их особенность и уникальность. За рубежом девушку по имени Агнесса воспринимают как неординарную личность.

Зинаида

Несмотря на то, что имя Зинаида давно потеряло свою популярность в России, за рубежом оно распространенно. К слову, сегодня встретить Зинаиду за рубежом проще, чем в нашей стране.

Руслан

Старинное мужское русское имя Руслан приобретает популярность за границей. Вероятно, это связано с повышенным интересом к русской литературе, в частности, к произведениям Пушкина. В одной из его поэм главного героя зовут Руслан.

Людмила

Еще одно имя, прославленное русским поэтом, также пользуется спросом в западном мире. Известно, что Людмила стабильно входит в число наиболее употребительных в России женских имен. Значение этого имени трактуется как «милая людям».

Юлия

Юлия завоевала популярность у иностранцев благодаря своему произношению. Большинство русских имен довольно трудно выговорить жителю других стран, имя Юлия же произносится просто и звучит приятно.

Николай

Иностранцам приглянулась больше краткая форма имени, поскольку имя Коля легче в произношении. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги: во Франции — Никола, в Венгрии — Миклош, в Германии — Николаус, в Скандинавии — Никлас.

Илья

Илья — еще одно имя, связанное с народным русским фольклором. Зарубежным гражданам нравится его мягкое звучание. Называя так своего сына, родители хотят выделить своего наследника среди сверстников.

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