Почти 600 дронов ВСУ сбили в небе над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 598 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей.

Также средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, дроны были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.







