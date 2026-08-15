Почти 600 дронов ВСУ сбили в небе над Россией за ночь

Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 598 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей.
Также средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, дроны были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 авг
- В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ
- 11 авг
- Более 200 дронов ВСУ летели в сторону Москвы в ночь на 11 августа
- 11 авг
- На подлете к Москве сбили семь беспилотников ВСУ
- 9 авг
- Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
- 9 авг
- Силы ПВО за ночь уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России
- 8 авг
- Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
- 6 авг
- За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
- 5 авг
- Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших к Москве
- 4 авг
- ВСУ направили более 180 беспилотников к Москве
- 4 авг
- Собянин сообщил о 14-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
56%
Нашли ошибку?