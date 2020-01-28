Школьница получила тяжелые травмы на аттракционе в ТЦ Набережных Челнов

Девятилетняя девочка получила тяжелые травмы на аттракционе в торгово-развлекательном центре в Набережных Челнах. Как рассказала 5-tv.ru мама пострадавшей, ее дочь затянуло под карусель. За школьницей приглядывал 14-летний брат. Она упала, когда, предположительно, ее кто-то толкнул. Ребенка госпитализировали с открытым переломом руки и тремя сломанными ребрами.

Администрация торгового центра, по словам родителей, на контакт не идет. Не удалось получить комментарий представителей учреждения и журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском парке «Сокольники» трое детей выпали из кабины внезапно вышедшего из строя аттракциона «Колобок». Момент поломки карусели зафиксировали камеры наблюдения.