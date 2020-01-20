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«Великолепная и сексуальная»: Пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе

, 12:09 | Мия Субботина Фото 121

Бразильская Instagram-звезда поделилась откровенным фото на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @misserikagray

Бразильская модель Эрика Грей вновь порадовала фанатов пикантным фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.

В кадре 29-летняя модель позирует в белом топе, который эффектно подчеркивает пышную грудь звезды. Также на манекенщице белоснежные леггинсы, а на плечах — приспущенный голубой свитер. Сексуальный образ Грей дополнила прической в стиле Сейлор Мун и ярким макияжем.

«Привет, малыш», — подписала снимок Эрика.

Instagram @misserikagray

Поклонники решили в ответ также поприветствовать любимицу. На нее в Instagram подписаны более двух миллионов пользователей. За первый час публикация набрала почти четыре тысячи отметок «мне нравится» и десятки комментариев.

«Привет, детка»;

«Горячий наряд»;

«Такая классная»;

«Великолепная и очень-очень сексуальная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Грей в провокационно крошечном белье сразила фанатов.

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