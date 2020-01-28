МВД: переход на цифровые паспорта будет мягким

Оформление цифровых паспортов произойдет по желанию граждан РФ. Переход на них будет мягким. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям» руководитель ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Жители страны смогут отказаться от единого документа, но сроки отказала пока не определены — программа перехода на паспорт с электронным носителем — чипом — в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» запланирована на первую половину года, но еще прорабатывается.

По словам главы ведомства, документ станет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения госуслуг и электронной подписи. Внешне он будет схож с банковской картой и содержать фото носителя, ФИО, дату и место рождения, отпечатки пальцев, регистрацию по месту жительства, СНИЛС, водительские права.

Переход на единый документ совпал с ростом числа желающих иметь российский паспорт среди иностранцев из ближнего зарубежья и участников программы переселения соотечественников. Только за последний год их количество выросло на 85% — с 270 тысяч годом ранее до 500 тысяч человек.

Такой прирост в большей степени обеспечивают граждане Украины. Около 300 тысяч человек из них уже получили российское гражданство. На втором месте граждане Казахстана — примерно 51 тысяча. Далее идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении.

Ежегодно в Россию приезжают около 17 миллионов иностранцев. В основном, это туристы и гастарбайтеры. После введения патентов на трудовую деятельность число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться.

Для лиц без гражданства разрабатывается документ, сходный с ID-картой. Он предназначен для людей, которые находятся на территории РФ и по объективным причинам не могут получить паспорт гражданина. Сегодня в поле зрения МВД находится около пяти тысяч таких иностранцев

«Мы устанавливаем личность, поднимаем различные документы, запрашиваем государство, откуда этот человек прибыл. Выясняем, что гражданская принадлежность отсутствует либо нет государства, которое может принять это лицо на свою территорию. Но он живой человек — ему нужно здесь жить, работать, получать медицинскую помощь, образование. Этот документ поможет такой категории лиц получить удостоверение личности, а затем в рамках действующего законодательства решить, как ему действовать дальше», — рассказала Валентина Казакова.

В документ будет вклеена фотография, ФИО, дата и место рождения, и фактические место обитания. С его помощью человек сможет встать на миграционный учет или сможет зарегистрироваться по месту жительства.

По мере того, как снижается поток нелегалов, поток туристов в РФ возрастает. Отсюда власти приняли решение о расширении возможностей электронной визы. Как отмечает Валентина Казакова, с 1 января 2021 года иностранцы смогут въезжать по ней в любой регион России и свободно перемещаться по территории страны. Сегодня пункты пропуска приезжих в РФ ограничены. Время пребывания с использованием визы увеличится с восьми до 16 дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса.