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Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться

, 7:29 Эфирная новость 20

По словам руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, причиной тому послужило введение патентов на трудовую деятельность.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле главного управления по вопросам миграции в России. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала глава ведомства Валентина Казакова.

По ее словам, МВД тесно взаимодействует с Роспотребнадзором и постоянно проводит анализ пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Причем не только уроженцев КНР.

Ежегодно к нам приезжают около 17 миллионов иностранцев. В основном, это туристы и гастарбайтеры. После введения патентов на трудовую деятельность число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться.

«На сегодняшний день мы оформляем порядка миллиона 700 тысяч патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд рублей, это значительная сумма. Кроме того, сами иностранные граждане чувствуют себя свободно получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий такой значимый институт это высококвалифицированные специалисты», — рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По словам Валентины Казаковой, многие из мигрантов стремятся получить российское гражданство. Только за последний год количество желающих иметь российский паспорт выросло на 85%. В первую очередь, это участники программы переселения соотечественников, а также граждане стран ближнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ежедневно на территории России находятся десять миллионов иностранцев.

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