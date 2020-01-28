«Белые каски» готовят новые провокации в Идлибе

Скандально известная организация «Белые каски» готовит серию новых провокаций с химоружием в Сирии. Помогают ее активистам боевики. Об этом сообщили в Российском центре по примирению сторон.

Выяснилось, что в городах провинций Идлиб и Алеппо «Белые каски» собираются отравить жителей хлором и обвинить в этом сирийские власти. Более того, в регионе действуют подпольные лаборатории по изготовлению токсичных веществ. И все это происходит на фоне постоянных обстрелов.

Нарушая режим прекращения огня, боевики ведут огонь по жилым домам и школам в пригороде Алеппо. Местные больницы — переполнены ранеными.