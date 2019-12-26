Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве

Ирина Толмацкая, мать известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) разместила видео с Пятницкого кладбища в Москве, где захоронен ее сын. Она сняла на телефон последствия поджога могилы музыканта.

«Вот так вот кто-то решил сегодня поздравить меня с Рождеством. Сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. И зачем они это делают?» — недоумевает женщина.

О смерти российского рэпера Децла утром 3 февраля сообщил его отец Александр Толмацкий. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после окончания концерта в Ижевске. Сообщалось, что у музыканта было обнаружено заболевание сердца — гипертрофическая кардиомиопатия. Как пояснял Толмацкий-страший, это заболевание у сына обнаружили судмедэксперты, отметив, что болезнь может никак себя не проявлять и вызвать внезапную смерть в 30 лет.