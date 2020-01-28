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Видео задержания противника фонда Сороса в Армении Нарека Маляна

, 17:31 | Анастасия Игонина 54

Радикального политического активиста, по предварительной информации, доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью.

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Фото, видео: Facebook / mihran.hakobyan.3, aysor.am

В Армении задержан один из главных противников фонда Сороса в стране — лидер радикального оппозиционного общественно-политического движения «Вето» Нарек Малян. В сети появились кадры его задержания.

На своей странице в Facebook короткий ролик опубликовал политолог Мигран Акопян — бывший депутат армянского Национального собрания. В тексте публикации он написал, что «люди в масках похитили Нарека Маляна». В кадре несколько людей в бронежилетах и военной форме действительно сажают Нарека в легковой автомобиль.

По поводу происшествия в социальных сетях высказался правозащитник Рубен Меликян. Он отметил, что Маляна «доставили в „шестое управление“ полиции» — так называют отдел по борьбе с организованной преступностью. Меликян отметил, что намерен отправиться туда, чтобы выяснить причины задержания.

Как отмечает издание «Sputnik Армения», на 29 января назначена пресс-конференция главы ереванского отделения так называемого фонда Сороса. Благотворительная организация была основана финансистом Джорджем Соросом для поддержки и инициации программ в сфере культуры, образования и здравоохранения. Нарек Малян — активный противник присутствия фонда в Армении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра Емельяненко арестовали на семь суток в Анапе.

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