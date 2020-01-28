Стали известны место и дата похорон протоиерея Всеволода Чаплина

Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным состоится 29 января в Москве. Около восьми утра в храме Феодора Студита у Никитских ворот начнется литургия, после чего пройдет отпевание священнослужителя.

Гражданская панихида и прощание состоятся с 14.00 до 15.30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Затем покойный будет погребен. Об этом сообщается на официальном сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Протоиерей скоропостижно скончался, отслужив литургию в московской церкви. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Всеволоду Чаплину стало плохо, когда он сидел на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли привести его в чувства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после проведенного вскрытия установили, что священнослужитель скончался от инфаркта.