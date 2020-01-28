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  4. ТОП-6 причин, почему безденежная женщина решается бросить мужчину

ТОП-6 причин, почему безденежная женщина решается бросить мужчину

, 17:55 | Мия Субботина 2 027

Обычно бедная женщина старается улучшить собственное денежное положение разными способами. Если мужчина всячески указывает на ее проблемы с финансами, она может просто потерять к нему интерес.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann, /CHROMORANGE / Bilderbox, /K. Thomas, /Ricardo Demurez

Женщина, которая по каким-либо причинам имеет проблемы с финансами, всячески старается улучшить собственное денежное положение. На отношения с мужчинами это тоже накладывает весомый отпечаток, потому что, если кавалер не соответствует определенным параметрам или ведет себя неподобающим образом, бедная дама может просто потерять к нему интерес, пишет femmie.ru.

Постоянно напоминает об ее отчаянном положении

Зачастую женщина, у которой проблемы с финансами, предпочитает любыми способами скрывать это и не признавать собственное отчаянное положение. При любом напоминании об этом она раздражается и злится. Порой даме проще расстаться с таким мужчиной, чем постоянно выслушивать в свой адрес хоть малейшее упоминание об ее бедственной ситуации.

Не способен помочь ей финансово

Бедная девушка, нуждающаяся в деньгах, всячески стремиться улучшить свое положение и старается найти мужчину, который будет помогать ей финансово. Естественно, это не озвучивается открыто и не ставится как обязательное требование, но если девушка видит, что кавалер сам нуждается в финансовой поддержке, то моментально теряет к нему интерес и отправляется на поиски кого-то более солидного.

Гораздо выше ее по социальной лестнице

Если мужчина находится гораздо выше женщины по социальной лестнице, она может ощущать себя несколько униженной, словно до нее снисходят. В данном случае может не сработать модель отношений, где кавалер «покровитель» — дама просто откажется от его материальной помощи, чтобы не чувствовать себя ниже него.

Измеряет все деньгами

Некоторые мужчины абсолютно все измеряют деньгами, считая, что купить можно все, в том числе и любовь. Очень часто они слишком предвзято относятся к людям, имеющим проблемы в финансовой сфере, считая их вторым сортом. Поэтому познакомившись с таким мужчиной, бедная девушка, вероятно, потеряет к нему интерес.

Чересчур жалеет женщину и выставляет ее жертвой

Бедная женщина — очень гордая особа. Несмотря на свое отчаянное финансовое положение, она ни за что не позволит, чтобы ее выставляли жертвой обстоятельств или жалели. Естественно, что с мужчиной, который ведет себя таким образом, женщина не продолжит общение.

Постоянно выпытывает о причинах бедности

Иногда, мужчина начинает чересчур активно и напористо выпытывать у женщины причины ее финансовых невзгод. Когда кавалер начинает занудствовать и переходить все рамки дозволенного, даме это может не понравится. Такая навязчивость может отпугнуть и отвернуть от него женщину, и она просто перестанет продолжать с ним общаться.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 причин, из-за которых мужчина перестает уважать женщину.

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