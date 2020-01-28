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«Золотую судью» Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер

, 16:41 | Анастасия Игонина 44

Прославившейся после пышной свадьбы дочери служительнице Фемиды было необходимо объясниться по поводу того, как она вела судебные заседания.

Фото: vladtime.ru

«Золотую судью» Елену Хахалеву снова вызвали на заседание дисциплинарной комиссии. На этот раз у Верховной коллегии возникли вопросы касательно проведения ряда судебных заседаний с ее участием.

«В отношении Елены Хахалевой проводилась проверка. Она выявила ряд нарушений в плане организации судебного процесса в бытность ее председателем коллегии по административным делам в Краснодарском краевом суде. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу», — цитирует сайт KP.RU своего инсайдера.

На мероприятие Хахалева не явилась, сообщив о плохом самочувствии. Однако избежать диалога ей не удастся — заседание перенесли на другой день.

Председательский пост Елена покинула летом 2018 года после того, как в поле зрение общественности попали кадры с пышной свадьбы ее дочери в 2017 году. Также появилась информация о том, что в действительности служительница Фемиды не имеет профильного высшего образования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают судебные приставы.

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