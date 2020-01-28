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Новость о гибели куратора ликвидации Сулеймани может быть «уткой»

, 19:42 | Валентин Черников 31

О смерти офицера ЦРУ в авиакатастрофе одним из первых сообщил источник с сомнительной репутацией.

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Фото, видео: Twitter @USFOR_A, AP Photo / Saifullah Maftoon

Сообщение о гибели офицера ЦРУ Майкла Д’Андреа, который якобы курировал ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, может быть «уткой». Об этом сообщает РЕН ТВ.

В новостях о смерти сотрудника спецслужбы СМИ ссылаются на иранское агентство Mehr, а оно — на источники в российской разведке. Телеканал предполагает, что этим «источником» выступил сайт Veterans Today. Репутацию этого ресурса ставят под сомнение за многократные публикации антиисторических материалов. Так, в качестве фотографии Майкла Д’Андреа авторы новости разместили кадр из голливудского фильма.

Ранее стало известно, что офицер ЦРУ погиб при крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане. Сообщалось, что он курировал операции на Дальнем Востоке, в том числе убийство Сулеймани в результате атаки ВВС США на аэропорт Багдада в ночь на 3 января.

Анонимный американский чиновник сообщил, что разбившийся самолет принадлежал Вооруженным силам США. Американская сторона признала потерю самолета, но пока не назвала причину крушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригрозили Ирану «быстрым и смертельным» ударом.

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