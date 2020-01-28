География китайского коронавируса расширяется. К списку стран, где обнаружены инфицированные пациенты, сегодня присоединились Германия, Канада, Шри-Ланка, Камбоджа и Кот-д’Ивуар.

В мире зарегистрированы уже четыре с половиной тысячи заболевших. Большинство, конечно, в Китае. И цифры пока говорят не в пользу врачей. 107 жертв короновируса против 63-х исцелившихся. Несмотря на это китайские чиновники от медицины склонны к оптимистичным прогнозам. Уверяют — через 7-10 дней наступит пик вспышки коронавируса, но масштабного роста заболеваний не будет.

«Мы выявляем тех, у кого вирус присутствует бессимптомно, но может при этом передаться другим. Эти люди близко контактировали с больными. Все они — под нашим постоянным наблюдением. Им запрещено появляться в общественных местах и вообще на улице. Карантин гарантирует, что источник инфекции — под нашим контролем. Это необходимо, чтобы сдержать эпидемию», — заявил член комиссии КНР по делам здравоохранения Ли Синьван.

В других государствах позитивные прогнозы не разделяют. Особенно после того, как ВОЗ повысил угрозу распространения вируса на мировом уровне. Международные авиакомпании отменяют рейсы в КНР, многие страны готовятся эвакуировать своих граждан из Китая. В Поднебесной до сих пор находятся пять с половиной тысяч организованных российских туристов. До 4 февраля операторы намерены вернуть их всех на родину. Продажи новых туров в страну приостановлены.

Россия также не принимает группы из КНР. Пока ни одного случая заболевания в нашей стране нет. В регионы уже поступили экспресс-тесты, которые позволяют точно определить новый коронавирус. Одним из первых их получил Приморский край, который граничит с Китаем. Тестами там воспользовались уже 11 раз. Ни один диагноз не подтвердился.