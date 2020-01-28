Стали известны подробности жестокого убийства депутата из «Единой России» под Ростовом

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения мертвыми депутата Заксобрания Ростовской области от «Единой России» Андрея Алабушева и его супруги Ольги в собственном доме. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

Уголовное дело следователи возбудили по статье 105 УК РФ — «Убийство». Алабушев и его жена были найдены мертвыми в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде.

«Обнаружены тела депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны», — говорится в сообщении СК.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник 5-tv.ru сообщил, что тело Алабышева лежало на полу вниз головой. Повсюду было много крови. Нашедшие мертвого депутата не обратили внимания на обстановку в доме, сразу вызвав полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на телах Андрея Алабушева и его супруги зафиксировали открытые черепно-мозговые травмы. У депутата «Единой России» и его жены также обнаружили множественные следы побоев. О рубленных ранах не сообщалось.