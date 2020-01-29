Слухи о разладе в отношениях певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова периодически появляются в сети. Однако новую шумиху поклонники исполнительницы подняли, когда заметили, что она отписалась от мужа в Instagram. Также они отметили, что на последних снимках звезда появляется без обручального кольца. Фанаты решили, что певица готовится к разводу.

Муж Гагариной отреагировал на сплетни о разводе с женой. По его словам, беспокоится не о чем.

«Так. Малыши. Вы чего тут расшумелись?! У нас все вот так (палец вверх) и вот так (все ок), так что давайте полегче», — прокомментировал пост Дмитрий.

Instagram @isxakov

Несмотря на заявление Исхакова, фанаты не поверили ему и продолжили засыпать артиста вопросами о личной жизни.

«Почему тогда Полина от вас отписалась? И где пост?»;

«Почему Полина на последней истории без кольца?»;

«А где кольца на безымянных пальцах?» — написали пользователи сети.

Ранее Полина Гагарина делилась снимками с отдыха на Мальдивах. Туда артистка отправилась вместе с мужем Дмитрием Исхаковым, 12-летним сыном Андреем и двухлетней дочкой Мией. Перед возращением домой звезда даже поделилась трогательным семейным кадром, на котором позировала с детьми и возлюбленным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой.