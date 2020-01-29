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«Ей необходимо расслабиться»: Аллегровой предсказали проблемы со здоровьем

, 4:36 | Игорь Рязов 20

Финалистка «Битвы экстрасенсов» увидела, что певице предстоит сложный год.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev

Певица Ирина Аллегрова, отметившая на минувшей неделе 68-й день рождения, нуждается в отдыхе. Ей грозят проблемы со здоровьем, рассказала изданию Дни.ру финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

«Этот год будет сложным для Ирины Аллегровой. Могут наблюдаться проблемы со здоровьем. Певице необходимо при любых тревожных симптомах обращаться к врачу», — сказала Ахмеджанова.

Ясновидящая пояснила, что певицу не ждет длительное пребывание в больнице. Просто ей нужно внимательнее относиться к себе и своему здоровью.

«Неплохо было бы съездить в какие-то места силы, просто для того, чтобы побыть наедине с природой. Ирина и сама понимает, что ей необходимо расслабиться. В конце 2020 года ее ждет такого рода поездка», — сказала Ахмеджанова.

Экстрасенс добавила, что 69-й год жизни будет успешным для Аллегровой с финансовой точки зрения. Возможно, она купит в Европе недвижимость неподалеку от парковой зоны. Встретит Аллегрова и новую любовь.

«Она даже будет думать о замужестве, но, скорее всего, ограничится гражданским браком. Новые романы активно будут обсуждаться в СМИ, и у всех будет создаваться ощущение, что Аллегрова помолодела на 20 лет. Свежие чувства повлияют на репертуар певицы, так что ждем от нее новые хиты», — подытожила финалистка «Битвы экстрасенсов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились архивные фото Ирины Аллегровой. Фанаты опубликовали их в честь 68-летия певицы.

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