Суд по делу «криптомиллиардера» Винника во Франции проходит в масках и перчатках

Россиянина Александра Винника доставили во французский суд. Все присутствующие надели медицинские маски, а конвоиры дополнительно использовали по две пары резиновых перчаток.

На слушание Винника привезли из больницы, в которой россиянин находится в связи с опасностью для здоровья с конца 2018 года после объявления голодовки. По мнению сотрудников суда, Александр создает угрозу заражения окружающих неким вирусом. Однако адвокат россиянина Зои Константопуло сообщает, что это неверные сведения. Она уже запросила информацию о том, кто распорядился принять подобные меры.

«Днем мы получили справку от врача, который сказал, что разрешает вывоз Александра из больницы, если это будет сделано в машине „скорой помощи“. Никаких других рисков, включая риск распространения какой-либо инфекции, о котором здесь говорят, врач не установил. Это создает атмосферу запугивания», — цитирует адвоката РИА Новости.

Примечательно, что заседание проходит в закрытом режиме. Из зала попросили удалиться всех, включая консула РФ — остались только адвокаты Александра и переводчик.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Россиянина обвинили в нарушении американского законодательства — он якобы создал биржу криптовалют, не получив официальную лицензию, и занимался на ней отмыванием крупных сумм. При этом сотрудники указанной биржи утверждают, что Винник не был основателем или владельцем предприятия. Сам Александр назвал себя «техническим специалистом», который консультировал клиентов биржи.

В конце июня 2018 года выдачи Винника начала добиваться Франция — согласно запросу, россиянин занимался мошенничеством и при помощи все той же биржи взламывал электронные почтовые ящики пользователей, вымогая у них деньги. При этом французская сторона уверена, что действовал он в составе группы лиц.

Несколько дней назад Винник неожиданно пропал из греческой больницы, куда его доставили из тюрьмы — его забрали и увезли в неизвестном направлении, предварительно, по словам адвоката, запретив пользоваться мобильным телефоном и звонить даже своим защитникам и жене. Вскоре стало известно, что Александра перевезли в клинику во Франции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участник убийства россиянина в США получил 100 лет тюрьмы.