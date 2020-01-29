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Maruv в сексуальном купальнике показала нежный поцелуй с мужем

, 7:42 | Мия Субботина 55

Украинская поп-звезда наслаждается отдыхом на Бали.

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Фото, видео: Instagram @maruvofficial

Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун — Прим.ред.) улетела в отпуск в компании мужа на Бали. Звезда поделилась пикантным снимком с отдыха на своей странице в Instagram.

Исполнительница предстала в кадре в сексуальном купальнике в бассейне на фоне живописного пейзажа. Пикантный наряд дополнила большая соломенная шляпа с оригинальным орнаментом. Также звезда прикрепила к посту два совместных снимка с мужем Александром. На одном из фото показан нежный поцелуй.

«Атмосфера Бали», — отметила поп-дива.

Instagram @maruvofficial

Поклонники восхитились семейными снимками и засыпали артистку комплиментами в комментариях под постом.

«Ты с Сашкой просто огонь!»;

«Правду говорят, что во время брака муж и жена становятся похожими друг на друга, и ваша пара этому явное доказательство!»;

«Какая красавица!»;

«Сладость»;

«Красивые», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певицу Маruv обокрали в центре Киева.

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