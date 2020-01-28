Видео с места наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

Молодая девушка совершила наезд на пешехода в центре Санкт-Петербурга, управляя автомобилем марки BMW. 5-tv.ru публикует видео с места аварии.

На кадрах видно, что на месте происшествия работает полиция и скорая помощь. Их автомобили стоят у обочины — у всех горят проблесковые маячки. BMW виновницы аварии на месте происшествия не видно. Сама она, вероятно, находится в полицейской машине.

Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители быстро отпустили людей, которых опрашивали на месте ДТП. Пострадавшая вскоре самостоятельно без чьей-либо помощи вышла из автомобиля скорой помощи.

Начальник Управления информации и общественных связей городского ГУ МВД Вячеслав Степченко сообщил, что по факту аварии в полицию обратилась только одна женщина. По ее словам, сначала водитель BMW ее сбил, а затем скрылся. Пострадавшая сама направилась в травмпункт, водителя задержали.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла на пересечении Невского проспекта с набережной реки Фонтанки. Здесь примерно в 21 час водитель BMW 1999 года рождения совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение с травмами легкой степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП в центре Петербурга произошло, когда пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.