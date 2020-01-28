Экс-владелец фабрики «Меньшевик» оправдан по делу об убийстве охранника

Коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в рамках расследования дела об убийстве охранника. Согласно вердикту, мужчина — невиновен по всем эпизодам, передает РИА Новости.

Присяжные провели в совещательной комнате около четырех часов, после чего приступили к голосованию по поставленным вопросам.

До этого потерпевшая попросила заменить двух присяжных, так как ей показалась, что они обменивались репликами с защитой Аверьянова. Таким образом, в совещательную комнату вместо них отправились двое присяжных из состава запасных. Как уточняет ТАСС, староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова пояснила, что заседатели также ответили отрицательно на вопрос о виновности в избиении у фабрики человека.

По версии следствия, в декабре 2017 года бывший совладелец «Меньшевика» Илья Аверьянов, « не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов, осуществлявших законные действия в рамках исполнительного производства, на территорию, занимаемую ранее фабрикой, выстрелил из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождающего представителей коммерческой организации ». В результате мужчина скончался на месте. После Илью Аверьянова задержали в помещении бывшей типографии на севере столицы.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Илья Аверьянов был арестован по обвинению в убийстве охранника.