Экс-владелец фабрики «Меньшевик» оправдан по делу об убийстве охранника

Коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в рамках расследования дела об убийстве охранника. Согласно вердикту, мужчина — невиновен по всем эпизодам, передает РИА Новости.
Присяжные провели в совещательной комнате около четырех часов, после чего приступили к голосованию по поставленным вопросам.
До этого потерпевшая попросила заменить двух присяжных, так как ей показалась, что они обменивались репликами с защитой Аверьянова. Таким образом, в совещательную комнату вместо них отправились двое присяжных из состава запасных. Как уточняет ТАСС, староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова пояснила, что заседатели также ответили отрицательно на вопрос о виновности в избиении у фабрики человека.
По версии следствия, в декабре 2017 года бывший совладелец «Меньшевика» Илья Аверьянов, «
Ранее 5-tv.ru передавал, что Илья Аверьянов был арестован по обвинению в убийстве охранника.