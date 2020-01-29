Адвокат историка Соколова потребует фармакологическую экспертизу

Защита историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерена ходатайствовать о проведении дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии. Возможно, еще и дополнительные. Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов, некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии», — сказал адвокат.

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова была завершена 21 января — для этого бывшего доцента Санкт-Петербургского университета специально доставляли в НИИ имени Сербского в Москву. Позже в прессе появились сообщения о том, что его признали вменяемым. Защита также в этом уверена, но не исключает, что подзащитный находился в ненормальном психическом состоянии в момент совершения инкриминируемых ему действий.

Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены. Арест бывшего доцента Санкт-Петербургского университета продлен до 9 апреля 2020 года.