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Адвокат Соколова назвал преждевременными новости о вменяемости историка

, 16:30 | Игорь Рязов Эксклюзив 80

Александр Почуев считает, что слухи о результатах экспертизы направлены на травлю его подзащитного.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

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Новости о результатах психолого-психиатрической экспертизы доцента СПбГУ Олега Соколова преждевременны. Об этом 5-tv.ru по Skype сообщил адвокат историка Александр Почуев, только выехавший на ознакомление с итогами исследования.

«Распространение слухов о якобы результатах экспертизы считаю незаконными и преждевременными, направленными на формирование предвзятого общественного мнения и вынесение общественного вердикта, травлю в отношении моего подзащитного», — сказал адвокат Соколова.

По его словам, защита уверена во вменяемости доцента СПбГУ. При этом не исключено, что он находился в ненормальном психическом состоянии в момент совершения инкриминируемых ему действий.

«По факту самой экспертизы хочу сказать, что никаких чудес мы не ждали. Поставлено более 20 вопросов, на которые мы сегодня увидим ответы. В целом, у меня нет сомнения, что Олег Валерьевич (Соколов — Прим. ред) вменяемый, но дьявол кроется в деталях. (Например — Прим. ред), была ли какая-то психотравмирующая ситуация», — отметил Почуев.

Адвокат Соколова добавил, что в ближайшее время историк может быть переведен из Москвы обратно в Санкт-Петербург.

«Мы считаем, что сейчас уже, в принципе, все следственные действия, которые необходимы в Москве, завершены, и мы будем ходатайствовать о передаче, как минимум, если не дела, то самого тела Олега Валерьевича Соколова и его души в Санкт-Петербург», — заключил Почуев.

Как сообщал 5-tv.ru, психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова была завершена 21 января. Позже в прессе появились сообщения о том, что доцента СПбГУ признали вменяемым по итогам исследования в Москве.

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