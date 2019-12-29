ТОП-5 самых жутких и резонансных убийств 2019 года

Уходящий год, к несчастью, запомнился не только радостными событиями. В 2019-м произошло множество громких и жутких убийств. 5-tv.ru подготовил материал о самых резонансных расправах за 12 месяцев.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве и расчленении аспирантки

По версии следствия, историк Олег Соколов убил аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой был в романтических отношениях. После этого он расчленил тело девушки и частично избавился от него, сбросив в реку Мойку.

В настоящий момент Олег Соколов направлен в центре психиатрии для проведения экспертизы.

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата застрелили в Москве

Глава Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат был застрелены в столице.

Правоохранители в кратчайшие сроки задержали предполагаемых организатора и исполнителей этого преступления. По версии следствия, злоумышленники считали высокопоставленного чиновника причастным к расправе над их родственником.

На Ибрагима Эльжаркиева уже покушались ранее. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.

Отчим закопал пятилетнюю падчерицу в канаве в Крыму

Несколько дней в Крыму поисковые отряды волонтеров и правоохранители разыскивали пятилетнюю девочку. Спустя трое суток тело девочки было обнаружено закопанным в канаве рядом с ее домом в селе Кропоткино.

По подозрению в убийстве ребенка был задержан ее отчим. Мужчина признался, что задушил малышку. Мать девочки в момент совершения преступления находилась на заработках в Китае.

Девушку-блогера зарезали и спрятали голой в чемодан в Москве

Обнаженное тело Instagram-блогера Екатерины С. с перерезанным горлом нашли в чемодане на съемной квартире в Москве. 24-летняя девушка училась в медвузе, писала про путешествия, а в свободное время предположительно «подрабатывала» в агентстве эскорт-услуг.

Задержанный по подозрению в убийстве Максим Г. Рассказал следствию, что Екатерина неоднократно его оскорбляла и унижала его мужское достоинство. В определенный момент предполагаемый преступник, по его словам, не смог совладать с собой и расправился с девушкой.

«Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. Раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — заявил задержанный.

Кукла вуду и ВИЧ: странные подробности убийства общественницы в Подмосковье

Весной этого года была убита зампред Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгения Исаенкова. Тело 39-летней женщины нашли в салоне автомобиля Mercedes в лесополосе. По подозрению в совершении преступления был задержан глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. По версии следствия, причиной убийства могла стать ревность — жертва и предполагаемый преступник состояли в любовной связи.

Несколько неожиданных фактов из биографии Евгении Исаенковой стали известны только после ее смерти. Например, выяснилось, что женщина имела ВИЧ-положительный статус. Также в ее доме была обнаружена кукла-вуду законной супруги Андрея Кулакова. Изделие было утыкано иголками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец, зарезавший своих маленьких дочерей в Канаде, предстанет перед судом.