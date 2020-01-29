В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет строгого режима

"Наказавший" на дороге женщину-водителя виновник смертельного ДТП в Иркутске получил 15 лет строгого режима. 42-летнему местному жителю был объявлен беспрецедентный в судебной практике приговор. Кроме того, согласно вердикту, с осужденного взыщут 4,8 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшим.

Страшная авария произошла в центре Иркутска 8 октября 2018 года. Нетрезвый водитель Toyota Land Cruiser посчитал, что его подрезала на дороге женщина, управлявшая KIA. Мужчина догнал автомобиль, в котором помимо водителя находились двое детей, и вытолкнул его своим внедорожником на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Mitsubishi.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, из мести, у подсудимого возник преступный умысел. Мужчина стал преследовать женщину-водителя, догнал ее, а затем целенаправленно, резко, отклонил влево и на значительной скорости направил свой автомобиль в сторону KIA, после чего умышленно протаранил его своим автомобилем Toyota, применяя его в качестве предмета, используемого в качестве оружия», — говорится на сайте Иркутского областного суда.

В результате мощного удара пострадали четыре человека, в том числе дети восьми и 11 лет. Водитель японской легковушки в последствии скончался в больнице. Водитель KIA, якобы подрезавшей внедорожник, осталась инвалидом.

Предполагаемый на тот момент виновник ДТП скрылся с места происшествия. Мужчина прятался в садовом кооперативе, где и был задержан правоохранителями. Брошенный «крузак» обнаружили неподалеку в лесу.

Виновник аварии во время судебного процесса заявил, что «не подумал» о последствиях своего опасного маневра. Приговор в законную силу пока не вступил.

5-tv.ru

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