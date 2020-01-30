Путин провел встречу с бывшими членами правительства

Президент России Владимир Путин 29 января встретился с ушедшими в отставку министрами и поблагодарил их за совместную работу в течение многих лет.

«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, но мне кажется, разумеется, на 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного, стратегического развития страны», — отметил российский президент.

Владимир Путин призвал экс-министров использовать весь потенциал и богатый опыт, жизненный и производственный, на новых местах работы.