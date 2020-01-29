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Экс-владелец фабрики «Меньшевик» рассказал о своих ощущениях после освобождения

, 20:39 | Игорь Рязов Эксклюзив 42

Илья Аверьянов подчеркнул, что его освобождение — не конец борьбы.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Экс-владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, которого немногим ранее оправдали присяжные по делу об убийстве охранника, рассказал 5-tv.ru о своих ощущениях от выхода на свободу.

«Ощущения, скажем так, двойственные. С одной стороны, я еще не верю в реальность происходящего, а с другой стороны, понимаю, что что-то уже совершилось», – рассказал Аверьянов.

По его словам, сразу же после освобождения он отправился к семье и детям. Они даже не хотели его отпускать на интервью.

«Можно сказать, под подписку они меня отпустили – выйти на улицу. Ощущения хорошие. Воздух свежий. Погода, можно сказать, весенняя на улице. Так что все хорошо», – отметил экс-владелец фабрики.

Он добавил, что его освобождение – еще не конец дела. Бизнесмен считает произошедшее с ним рейдерским захватом, поэтому намерен продолжать борьбу.

«Оппоненты, которые все вот это устроили, все то, что сейчас закончилось такими для меня более или менее нормальными последствиями... В итоге погиб человек. Я думаю, что рано или поздно люди, которые все это организовали, они предстанут перед законом», – полагает Аверьянов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-владельца фабрики «Меньшевик» оправдали по делу об убийстве охранника. Решение о его невиновности по всем эпизодам приняли присяжные.

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