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Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях РФ

, 21:24 | Валентин Черников 33

Вице-спикер ассамблеи Петр Толстой заявил, что большинство делегатов не поддается на антироссийские провокации.

Фото: РИА Новости / Доминик Бутен

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонила основной ряд поправок к резолюции о продлении полномочий делегации РФ. Об этом сообщил вице-спикер ассамблеи Петр Толстой.

По его словам, все отклоненные поправки к резолюции представителя Нидерландов Тини Кокса носили антироссийский характер.

«Мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины», — цитирует Толстого РИА Новости.

27 января члены ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил литовец Эмануэлис Зингерис. Депутат отметил, что в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека. Инициативу Зингериса поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций. Комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал доклад Кокса о ратификации полномочий российских представителей в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия может покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий.

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