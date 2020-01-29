США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные меры против РФ, внеся в него крымских чиновников. В санкционный список вошли восемь граждан России и Украины, а также одна компания. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как отмечается в тексте документа, в список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев, а также сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости отменить санкции против Российской Федерации. Он отметил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой.