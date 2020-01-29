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США расширили антироссийские санкции

, 22:18 | Карина Бернтгольц 40

В список попали восемь граждан РФ и Украины, а также одна компания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein, Ernst Wrba, Paul Zinken, Kremlin Pool; Ruinformer.com

Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные меры против РФ, внеся в него крымских чиновников. В санкционный список вошли восемь граждан России и Украины, а также одна компания. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как отмечается в тексте документа, в список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев, а также сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о необходимости отменить санкции против Российской Федерации. Он отметил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой.

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