ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. Документ поддержали 96 парламентариев, против проголосовали — 44, семь человек воздержались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

В принятой резолюции отмечается, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций. В частности, 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка были переданы Незалежной. Кроме того, был достигнут прогресс в реализации Минских соглашений и совершен обмен пленными с Киевом. Что касается финансовых обязательств РФ перед Советом Европы, то она выплатила все необходимые взносы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение ПАСЕ.

«Возобладал здравый подход, русофобы остались в меньшинстве», — отметил он.

Вице-спикер Госдумы РФ также высказал удовлетворение итогами голосования членов парламентской ассамблеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонила основной ряд поправок к резолюции о продлении полномочий делегации РФ.