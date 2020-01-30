На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Филимоновой

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги. Орг» мы собираем деньги для 11-летней Маши. У девочки редкое врожденное заболевание — синдром Клиппеля-Треноне — это неизлечимая патология сосудов. Из-за этого у Маши проблемы с печенью — к ней не поступает кровь.

Помочь девочке согласились в немецкой клинике. На курс лечения нужно больше миллиона рублей. У мамы, которая долгие годы сама оплачивала операции дочери, денег больше нет. Теперь вся надежда — на помощь неравнодушных людей. Корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Максима Карташова. У мальчика — рак крови. После нескольких курсов химиотерпапии у ребенка началась острая аллергия на препараты.