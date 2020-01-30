В Госдуме предложили штрафовать за использование гаджетов за рулем

Водителям за рулем собираются запретить все гаджеты без исключения. В Госдуме предлагают наказывать рублем тех, кто при вождении отвлекается на планшеты, умные часы, и даже фитнес-трекеры. Пока не понятно, войдут ли в список запрещенных — навигаторы. Ведь на них тоже смотрят в момент движения. Как таковой статистики аварий по вине гаджетов не существует, но авторы идеи уверены, такие меры помогут снизить число ДТП на дорогах. Готовы ли к такому повороту автовладельцы — разбирался Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

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