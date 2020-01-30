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  4. В Госдуме предложили штрафовать за использование гаджетов за рулем

В Госдуме предложили штрафовать за использование гаджетов за рулем

, 9:08 Эфирная новость 31

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за полный запрет на использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и других гаджетов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shan Yuqi; 5-tv.ru

Водителям за рулем собираются запретить все гаджеты без исключения. В Госдуме предлагают наказывать рублем тех, кто при вождении отвлекается на планшеты, умные часы, и даже фитнес-трекеры. Пока не понятно, войдут ли в список запрещенных — навигаторы. Ведь на них тоже смотрят в момент движения. Как таковой статистики аварий по вине гаджетов не существует, но авторы идеи уверены, такие меры помогут снизить число ДТП на дорогах. Готовы ли к такому повороту автовладельцы — разбирался Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известный во всем мире антивирус фирмы Avast оказался шпионом.

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