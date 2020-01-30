Роналду первым в мире достиг отметки 200 миллионов подписчиков в Instagram

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду добавил к списку своих достижений еще одно. Нападающий «Ювентуса» стал первым в мире пользователем Instagram с числом подписчиков в 200 миллионов человек. Больше только у самого аккаунта соцсети — 330 миллионов.

Сам спортсмен говорит, что не ожидал такой активности на своей странице и поблагодарил поклонников за поддержку. Криштиану Роланду пятикратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель суперкубков Италии и Испании, трехкратный чемпион Англии. Кроме того он пять раз получал «Золотой мяч», а в 2016 году в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты раскритиковали Роналду за лицемерие.