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«Безобразная и безличная вещь!» — фанаты раскритиковали Роналдо за лицемерие

, 16:57 | Анастасия Игонина 18

Пользователи Twitter заметили, что Криштиану скопировал текст о смерти Коби Брайанта у другого спортсмена.

Фото: Twitter @Cristiano

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Поклонники упрекнули Криштиану Роналдо в лицимерии. Фанаты уверены, что футболист не был искренним, когда сообщил в социальных сетях о своей скорби по поводу смерти Коби Брайанта.

«Очень грустно слышать душераздирающую весть о смерти Коби и его дочери. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Выражаю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех погибших в аварии. Покойся с миром, легенда», — написал Роналдо на своей странице в Twitter.

Внимательные пользователи микроблога заметили, что публикация с точно таким же текстом незадолго до этого появилась в профиле другого спортсмена — Луиша Фигу. Совпали не только слова, но и эмодзи в конце сообщения — изображение разбитого сердца.

Twitter @Cristiano, @LuisFigo

Мнения фанатов Криштиану о причинах совпадения разделились — одни убеждены, что футболисты просто крадут тексты друг у друга, чтобы не тратить время на придумывание текста. Другие полагают, что над обоими аккаунтами просто работает один и тот же SMM-специалист. Однако все подписчики Роналдо согласны в том, что выглядит такой ход шаблонным и не искренним.

«Лучше вообще ничего не говорить, чем делать так».

«Какая безобразная и безличная вещь!»

«Ребята, вы серьезно? За такое должно быть стыдно», — негодуют фолловеры.

Впрочем, некоторые отнеслись к происшествию с пониманием и даже с юмором.

«Кажется, тебе придется менять менеджера. Ну или поговори с Фигу, чтобы платить ему в складчину!» — советуют фанаты футболисту.

Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Вертолет, в котором спортсмен летел вместе с дочерью и восемью другими пассажирами, разбился в пригороде Лос-Анджелеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад.

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