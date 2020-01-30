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Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября

, 8:32 | Алиса Маркова Срочная новость 16

29 января Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку в связи с «утратой доверия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представитель избиркома. 29 января Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку в связи с «утратой доверия». Врио главы региона был назначен Олег Николаев. Представитель партии «Справедливая Россия» возглавил республику после скандальной отставки Михаила Игнатьева.

Игнатьев — это тот самый губернатор, который прославился довольно странной шуткой. На вручении ключей от новых служебных машин он словно издевался, заставляя офицера МЧС подпрыгивать за ключами. После инцидента Игнатьева исключили из рядов «Единой России».

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