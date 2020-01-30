Бывший участник «Дома-2» прокомментировал перезагрузку скандального телепроекта

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертичный (псевдоним Май Абрикосов) рассказал у себя в личном блоге, что на популярном канале, где уже более десяти лет молодые пары строят любовь, будет запущен новый не менее скандальный проект. Сам Роман от участия отказался, однако озвучил примерный список героев голубого экрана.

В новом телепроекте «Спаси свою любовь» будут задействованы старые участники вместе со своими вторыми половинками. Покорять телестройку вернутся Степан Меньшиков и Надежда Ермакова, которая и сделала Тертичному заманчивое предложение.

Instagram @tertishnyi_official

«Оплата там хорошая. Это не „Дом-2“, где „одинокие сердца ищут друг друга“, это уже семейные пары с проверенными отношениями выстраивают быт, и народу интересно за этим наблюдать», — сказала Надежда.

Абрикосов был одновременно поражен и возмущен предложением бывшей коллеги. В ответном сообщении, скриншоты которого Май выложил у себя в Instagram-блоге, блогер заявил, что «никакие деньги не стоят того, чтобы тонуть в застойном болоте».

Instagram @tertishnyi_official

Instagram @tertishnyi_official

«Ну, разве я похож на человека, который жаждет попасть на „ДОМ-2“? По-моему, я неоднократно русским языком излагал свою отрицательную позицию в отношении проекта», — парирует Роман.

Роман уверен, что подобные передачи подрывают стремление государства укрепить позиции института брака среди молодежи. Тертичный утверждает, что своих гонораров за авторские тексты ему с головой хватает для сытой жизни в деревни. При этом, ему не нужно угождать начальникам, чтобы блистать на многомиллионную аудиторию.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная участница «Дома-2» снялась в откровенной фотосессии с мужем.