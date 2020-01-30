Премьер-министр Израиля сразу после визита в Вашингтон прибыл в Москву

Владимир Путин принял в Кремле израильского премьера. Биньямин Нетаньяху прибыл в Россию с кратким рабочим визитом.

Прежде всего, российский лидер еще раз поблагодарил главу Израиля за достойную организацию открытия памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Церемония, как сказал президент, была трогательной впечатляющей и эмоциональной.

Путин также сообщил, что выполнил просьбу премьера.

«Вы обращались с просьбой освободить гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила. Наличие у нее запрещенных наркотических средств. Вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, маме», – сказал президент РФ.

«Этот визит символизирует еще большее потепление наших отношений. Мы помним ваши трогательные слова во время открытия памятника, посвященному Ленинградской блокаде. Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить израильтянку Нааму Иссахар. Это тронуло нас всех», – поблагодарил Владимира Путина премьер-министр Израиля.

Нетаньяху также отметил, что в Москву прибыл сразу после визита в Вашингтон. Владимир Путин – первый лидер, с которым он встречается после обсуждения так называемой «сделки века», предложенной Трампом. Нетаньяху заявил, что очень хочет услышать мнение Владимира Путина по данной теме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, жители Палестины вышли на акции протеста против «сделки века», посчитав ее пощечиной от президента США Дональда Трампа.