  1. Пятый канал
  4. Премьер-министр Израиля сразу после визита в Вашингтон прибыл в Москву

Премьер-министр Израиля сразу после визита в Вашингтон прибыл в Москву

, 17:00 Эфирная новость 139

Беньямин Нетаньяху заявил, что хочет услышать мнение Владимира Путина по так называемой «сделке века», предложенной Трампом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 424

Владимир Путин принял в Кремле израильского премьера. Биньямин Нетаньяху прибыл в Россию с кратким рабочим визитом.

Прежде всего, российский лидер еще раз поблагодарил главу Израиля за достойную организацию открытия памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме. Церемония, как сказал президент, была трогательной впечатляющей и эмоциональной.

Путин также сообщил, что выполнил просьбу премьера.

«Вы обращались с просьбой освободить гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила. Наличие у нее запрещенных наркотических средств. Вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, маме», – сказал президент РФ.

«Этот визит символизирует еще большее потепление наших отношений. Мы помним ваши трогательные слова во время открытия памятника, посвященному Ленинградской блокаде. Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить израильтянку Нааму Иссахар. Это тронуло нас всех», – поблагодарил Владимира Путина премьер-министр Израиля.

Нетаньяху также отметил, что в Москву прибыл сразу после визита в Вашингтон. Владимир Путин – первый лидер, с которым он встречается после обсуждения так называемой «сделки века», предложенной Трампом. Нетаньяху заявил, что очень хочет услышать мнение Владимира Путина по данной теме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, жители Палестины вышли на акции протеста против «сделки века», посчитав ее пощечиной от президента США Дональда Трампа.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 424
30 янв
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
29 янв
Пощечина Трампа: жители Палестины вышли на акции протеста против «сделки века»
29 янв
«Сделка века» Трампа: что она означает и как может повлиять на ситуацию в мире?
29 янв
Сделка века: Дональд Трамп столкнул лбами палестинцев и израильтян
28 янв
«Сделка века»: как Трамп предложил закончить конфликт Израиля и Палестины
28 янв
Нетаньяху вылетит от Трампа к Путину для обсуждения «сделки века»
19 нояб
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
12 нояб
Израиль начал ответную бомбардировку сектора Газа после ракетных ударов
31 окт
Израиль разгромил два блокпоста ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа
4 окт
Россия готова предоставить свою помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной

Читайте также

В Кремле прокомментировали идею заменить президента «верховным правителем»

Премьер-министр Баварии прибыл с рабочим визитом в Россию
-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
Прирожденные лидеры: ТОП-5 знаков зодиака, которые становятся крутыми начальниками

Последние новости

17:53
Дочь покойной Анны Самохиной родила сына
17:46
Огненные процедуры: у парня загорелось лицо после посещения медиков
17:42
Третий экс-полицейский по «делу Голунова» арестован на два месяца
17:42
Умерла актриса из «Операции «Ы» Светлана Агеева
17:36
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
17:35
Ксению Собчак заметили на консультации у специалиста по увеличению груди

Сейчас читают

Прирожденные лидеры: ТОП-5 знаков зодиака, которые становятся крутыми начальниками
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]