Умерла актриса из «Операции «Ы» Светлана Агеева

Актриса Светлана Агеева, сыгравшая беременную женщину в автобусе в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», умерла в Москве. Как сообщает РИА Новости, знаменитость скончалась после продолжительной болезни на 80-м году жизни.

Светлана Кулешова родилась 16 января 1941 года. В 1964 году окончила музыкальный театр ГИТИСа. В разные годы актриса играла в Свердловском театре музыкальной комедии, ростовском ТЮЗе, московском Театре на Таганке, Липецком государственном академическом театре драмы имени Толстого.

Помимо прочего, знаменитость была занята в российском сериале «Парижане» вместе с Пьером Ришаром.

Прощание со Светланой Агеевой пройдет в Москве. О дате траурной церемонии не сообщается.

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