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  4. Четвертый участник по «делу Голунова» отправился в СИЗО на два месяца

Четвертый участник по «делу Голунова» отправился в СИЗО на два месяца

, 19:38 | Светлана Шевченко 84

Максим Уметбаев будет находиться в изоляторе до 29 марта 2020 года.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

Четвертый участник по «делу Голунова» отправился в СИЗО на два месяца. Максим Уметбаев будет находиться в изоляторе до 29 марта 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басманный суд также арестовал двоих оперативников Романа Феофанова и Дениса Коновалова., а также ключевого фигуранта уголовного дела экс-начальника УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. Именно его следствие считает организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту.

СК РФ ходатайствует об аресте всех задержанных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также хранении и перевозки наркотиков. Следователями установлено, что подозреваемые во время задержания Ивана Голунова в июне 2019 года вышеуказанные сотрудники полиции подложили ему в рюкзак и его квартиру наркотики, сфальсифицировав результаты оперативно-розыскной деятельности, использовав это в качестве ложного доказательства якобы незаконного сбыта наркотиков журналистом.

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