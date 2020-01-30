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  4. Третий экс-полицейский по «делу Голунова» арестован на два месяца

Третий экс-полицейский по «делу Голунова» арестован на два месяца

, 17:42 | Светлана Шевченко Срочная новость 39

Игорья Ляховец утверждает, что был в это время в отпуске и лишь «давал советы менее опытным сотрудникам».

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Третий бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Игорь Ляховец арестован решением Басманного суда до 29 марта 2020 года по так называемому «делу Голунова».

Во время заседания подозреваемый заявил, что был в это время в отпуске и лишь «давал советы менее опытным сотрудникам».

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте еще двоих участников громкого уголовного дела Романа Феофанова и Дениса Коновалова.

СК РФ ходатайствует об аресте всех задержанных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также хранении и перевозки наркотиков. Следователями установлено, что подозреваемые во время задержания Ивана Голунова в июне 2019 года вышеуказанные сотрудники полиции подложили ему в рюкзак и его квартиру наркотики, сфальсифицировав результаты оперативно-розыскной деятельности, использовав это в качестве ложного доказательства якобы незаконного сбыта наркотиков журналистом.

 

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