Третий экс-полицейский по «делу Голунова» арестован на два месяца

Третий бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Игорь Ляховец арестован решением Басманного суда до 29 марта 2020 года по так называемому «делу Голунова».

Во время заседания подозреваемый заявил, что был в это время в отпуске и лишь «давал советы менее опытным сотрудникам».