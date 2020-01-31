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Момент проникновения американца и россиянина в шахту метро попал на видео

, 1:36 | Анастасия Игонина Эксклюзив 57

Молодые люди хотели прогуляться по шахте метро в Петербурге, но подземный променад быстро прервала полиция.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Проникновение в шахту петербургского метрополитена гражданина США и его российского друга попало на видео. Инцидент произошел в Петроградском районе столицы в ночь на 30 января.

В кадре видно, как два человека приближаются к технической надстройке шахты, а затем попадают внутрь нее. Вскоре после этого к месту проникновения приезжают сотрудники полиции. Как выяснилось позднее, в шахту метро захотелось попасть американцу Льюису Четвертому Харви Свитлэнду и его приятелю из России Таири Радзуэла.

Молодые люди срезали навесной замок и металлическую балку. После они вырезали решетку надстройки. Подумали мужчины и о датчике движения на строении — прикрыли его фольгой.

Помочь остаться безнаказанными никакие ухищрения им не помогли — полицейские задержали не в меру любознательных россиянина и американца. Впрочем, молодые люди не слишком напуганы — Таири с серьезным видом записал и опубликовал сторис в Instagram из отделения полиции. Однако суд вынес фигурантам вполне серьезное наказание — по пять суток административного ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщина на Range Rover стащила продукты из «Дикси» и едва не задавила сотрудницу.

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