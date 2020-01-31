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Дома за один евро продают в крупном городе в Италии

, 7:34 | Анастасия Игонина 75

Власти Таранто намерены таким способом бороться с оттоком населения и ветхостью зданий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Jung, Klaus-Dietmar Gabbert, Martin Jung, Josef Puchinger

Дома за один евро готовятся выставить на продажу в Италии. Недвижимость за символическую цену предлагается на юго-востоке страны — в городе Таранто.

Аналогичные «распродажи» для итальянцев не в новинку, однако обычно они проводятся в деревнях, а жилье в крупном городе таким образом продается впервые. Таранто — центр провинции Апулия и один из наиболее значимых торговых портов государства.

Однако из-за ветхости домов и улиц, а также близости к сталелитейному заводу, многие жители предпочли покинуть город. Численность населения существенно снизилась — сейчас в Таранто проживает порядка двух тысяч человек. При этом даже двести лет назад здесь проживало в десятки раз больше людей — около сорока тысяч.

Городские власти намерены предложить покупателям пять домов. Если идея окажется успешной, отмечают в администрации, на продажу выставят более внушительное число строений.

Правда, покупателям придется выполнить ряд обязательств. Так, у новых владельцев потребуют провести реставрацию здания за собственный счет. Кроме того, их обяжут жить в купленном доме — таким образом администрация Таранто планирует не допустить перепродаж за более крупные суммы и фиктивного владения имуществом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дома за евро стали продавать на Сицилии.

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